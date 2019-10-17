Прокуратура вступилась за якутских спортсменов

СЕГОДНЯ 08:44 2019-10-17T08:44:24+03:00

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Прокуратура Якутии проверила соблюдение прав спортсменов. Призерам соревнований задолжали 31,4 миллиона рублей.

- Установлено, что спортсмены за занятые призовые места на состоявшихся в 2017 году спортивных соревнованиях и подлежащие выплате в том же календарном году единовременные поощрения на общую сумму свыше 26 млн рублей получили лишь в 2018 году. Спортсменам, победившим и занявшим призовые места на соревнованиях 2018 года, выплата поощрений на общую сумму 31,4 млн рублей до настоящего времени не произведена, —рассказали в прокуратуре.

Причина задолженности - недостаточность бюджетного финансирования и не принятые меры со стороны правительства для увеличения его объема. В адрес правительства внесено представление, которое находится на рассмотрении и контроле.

Ситуацию на контроле также держит региональный штаб ОНФ в Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU