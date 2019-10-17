В Вилюйском районе нарушены правила пожарной безопасности в 16 котельных

СЕГОДНЯ 06:03 2019-10-17T06:03:06+03:00

По представлению прокурора нарушения уже устранены

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Прокуратура Вилюйского района Якутии проверила котельные Вилюйского филиала ЖКХ на соблюдение требований пожарной безопасности. Всего было осмотрено 38 объектов теплоснабжения.

Из них в 16 найдены нарушения пожарной безопасности. Прокуратора района внесла в адрес гендиректора ЖКХ Якутии представление и возбудила административное дело. Сейчас нарушения устранены, а виновникам выписан штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU