2019-10-17T05:45:52+03:00
Происшествия

В Якутске разъяренного пассажира сбил автомобиль

Пострадавший был пьян и агрессивен
Ольга Донская
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В Якутске сбили пешехода, в результате аварии мужчина получил перелом закрытый перелом правой подвздошной кости и госпитализирован в медучреждение. Пострадавший был пьян, а водитель 11 раз нарушил ПДД в этом году.

По предварительным данным установлено, что водитель, следуя по внутри дворовой территории дома по улице Можайского, управляя транспортным средством при движении задним ходом, совершил наезд на пешехода, - сообщили в ГИБДД.

Водитель объяснил ситуацию. Он подвез мужчину до адреса, но пассажир начал предъявлять претензии, угрожал расправой, выбежал из авто и начал бить транспорт. Чтобы избежать ударов водитель сдал назад, зацепив при этом пострадавшего, после чего воинственный мужчина еще больше распалился и схватил деревянную доску, но водитель уехал.

По сведениям ГИБДД, водитель авто «Тойота Гайа» за прошедший год был оштрафован 11 раз, а пешеход был пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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