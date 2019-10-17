2019-10-17T05:24:30+03:00
Общество

В Якутии реализуют проект «Бессмертный материнский подвиг»

Цель проекта – поиск имен матерей, потерявших сыновей на Великой отечественной войне
Ольга Донская
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Якутское отделение «Матери России» стали обладателями гранта на предоставление и распределение субсидий из госбюджета республики на реализацию проекта «Бессмертный материнский подвиг.

Цель проекта поиск имен матерей Якутии, потерявших сыновей на фронтах Великой Отечественной войны, а также сбор и систематизация информации и материалов, фото-видео, архивных документов об их судьбе для размещения их в создаваемом Мемориальном стенде «Бессмертный материнский подвиг».

13 октября 2019 года проект начал свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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