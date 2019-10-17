Восемь семей из труднодоступного села Якутии получили ключи от новых квартир

СЕГОДНЯ 03:50 2019-10-17T03:50:35+03:00

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В селе Курбусах Усть-Алданского района Якутии вручили ключи от новых квартир восьми семьям-переселенцам. Они получили жилье в новостройке взамен старого аварийного дома по республиканской адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Для Якутии это первый опыт, когда труднодоступный населенный пункт успешно принимает участие в программе переселения из аварийного жилья. В селе почти нет каменных строений, в последний раз строительство велось здесь четверть века назад.

ИСТОЧНИК KP.RU