Восемь семей из труднодоступного села Якутии получили ключи от новых квартир
Граждан пересилили из аварийного жилья
-
Изменить размер текста:
В селе Курбусах Усть-Алданского района Якутии вручили ключи от новых квартир восьми семьям-переселенцам. Они получили жилье в новостройке взамен старого аварийного дома по республиканской адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Для Якутии это первый опыт, когда труднодоступный населенный пункт успешно принимает участие в программе переселения из аварийного жилья. В селе почти нет каменных строений, в последний раз строительство велось здесь четверть века назад.
ИСТОЧНИК KP.RU