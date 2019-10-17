2019-10-17T03:50:35+03:00
Общество

Восемь семей из труднодоступного села Якутии получили ключи от новых квартир

Граждан пересилили из аварийного жилья
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В селе Курбусах Усть-Алданского района Якутии вручили ключи от новых квартир восьми семьям-переселенцам. Они получили жилье в новостройке взамен старого аварийного дома по республиканской адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Для Якутии это первый опыт, когда труднодоступный населенный пункт успешно принимает участие в программе переселения из аварийного жилья. В селе почти нет каменных строений, в последний раз строительство велось здесь четверть века назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижнем Бестяхе открыли новый зал ожидания
В Вилюйском районе нарушены правила пожарной безопасности в 16 котельных
В Якутске разъяренного пассажира сбил автомобиль
В Якутии реализуют проект «Бессмертный материнский подвиг»
Дружба народов: в Якутии тренируются лыжники из Китая
Автопарк Минэкологии Якутии пополнился новой техникой
В снежной пустыне появился свой верблюд: в Алдане установлен новый арт-объект
В Якутске потеплеет до +3 градусов
Три человека пострадали в ДТП в Хангаласском районе
На днях в Якутске закончат асфальтирование оставшихся участков улиц
Якутские борцы выступят на одном из самых престижных турниров Сибири
В Якутске организовали бесплатный показ якутской комедии для детей инвалидов
В Якутске безработный мужчина украл куртку и женские кроссовки в одном из торговых центров города
Двое мужчин погибли при пожаре в Якутии
Заключенные Якутска, посещавшие кружок ландшафтного дизайна, украсили территории колоний птицами
На турнире по северному многоборью в Якутске разыграют 800 тысяч рублей