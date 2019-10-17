Автопарк Минэкологии Якутии пополнился новой техникой

СЕГОДНЯ 03:39 2019-10-17T03:39:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Якутск доставлены новые автомобили «КамАЗ», «УАЗ», «Трэколы», снегоходы, лодочные корпуса и моторы. Техника предназначена для Министерства экологии республики.

Транспорт будет задействован для проведения экологического надзора и мониторинга в Якутии. Машины были выбраны с учетом специфики региона с большим количеством водных объектов и непроходимой тайгой. Также транспорт справляется с работой при низких температурах.

На сегодняшний день большая часть техники уже направлена в территориальные подразделения министерства для несения службы – Сунтарский и Алданский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU