2019-10-17T03:39:01+03:00
Общество

Автопарк Минэкологии Якутии пополнился новой техникой

Техника предназначена для проведения экологического надзора
Ольга Донская
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В Якутск доставлены новые автомобили «КамАЗ», «УАЗ», «Трэколы», снегоходы, лодочные корпуса и моторы. Техника предназначена для Министерства экологии республики.

Транспорт будет задействован для проведения экологического надзора и мониторинга в Якутии. Машины были выбраны с учетом специфики региона с большим количеством водных объектов и непроходимой тайгой. Также транспорт справляется с работой при низких температурах.

На сегодняшний день большая часть техники уже направлена в территориальные подразделения министерства для несения службы – Сунтарский и Алданский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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