В снежной пустыне появился свой верблюд: в Алдане установлен новый арт-объект
В центральном городском сквере Алдана открылся новый арт-объект. Им стала статуя верблюжонка с подсветкой.
По словам организаторов, трехметровый верблюд станет символом культового места горожан. Создал арт-объект молодой художник Афанасий Захаров. При создании статуи, художник опирался на историю города, в которой сказано, что в прошлом столетии именно верблюды перевозили товары с юга. Арт-объект украшен лепестками как символ жизни и надежды. Соединенные в узор, листья представляют сплоченный народ. Белый цвет также символизирует жизнеутверждающее начало, символ мира и справедливости.
ИСТОЧНИК KP.RU