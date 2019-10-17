2019-10-17T03:30:44+03:00
Звезды

В снежной пустыне появился свой верблюд: в Алдане установлен новый арт-объект

Новый объект станет символом культового места горожан
Ольга Донская
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В центральном городском сквере Алдана открылся новый арт-объект. Им стала статуя верблюжонка с подсветкой.

По словам организаторов, трехметровый верблюд станет символом культового места горожан. Создал арт-объект молодой художник Афанасий Захаров. При создании статуи, художник опирался на историю города, в которой сказано, что в прошлом столетии именно верблюды перевозили товары с юга. Арт-объект украшен лепестками как символ жизни и надежды. Соединенные в узор, листья представляют сплоченный народ. Белый цвет также символизирует жизнеутверждающее начало, символ мира и справедливости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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