Министр инноваций Якутии запустил акцию #ПодпишиВетерана
Министр цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семенов в преддверии 75-ой годовщины Великой Победы запустил новую акцию #ПодпишиВетерана. Суть акции в том, чтобы подарить ветерану подписку на газету «Якутия».
Министр уже подарил подписку ветерану тыла Марии Чупровой.
- Челлендж передаю директору Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Якутии Леониду Спиридонову, руководителю департамента по вопросам местного самоуправления Руслану Платонову и главе города Якутска Сардане Авксентьевой, - написал Анатолий Семенов в своем Инстаграм.
ИСТОЧНИК KP.RU