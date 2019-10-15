2019-10-15T10:54:47+03:00
Общество

Министр инноваций Якутии запустил акцию #ПодпишиВетерана

Челлендж передан мэру города и другим
Ольга Донская
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Министр цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семенов в преддверии 75-ой годовщины Великой Победы запустил новую акцию #ПодпишиВетерана. Суть акции в том, чтобы подарить ветерану подписку на газету «Якутия».

Министр уже подарил подписку ветерану тыла Марии Чупровой.

- Челлендж передаю директору Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Якутии Леониду Спиридонову, руководителю департамента по вопросам местного самоуправления Руслану Платонову и главе города Якутска Сардане Авксентьевой, - написал Анатолий Семенов в своем Инстаграм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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