Обокрал многодетную семью? Получи срок: в Якутии мужчина вынес вещи пятерых детей

СЕГОДНЯ 04:02 2019-10-15T04:02:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Алданского района Якутии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого мужчины, который обокрал многодетную семью.

В конце августа 2019 года обвиняемый зашел в гости к своим соседям – семье с пятью детьми. Когда хозяева дома отвлеклись, мужчина вынес четыре пакета с канцелярскими принадлежности и другими вещами для школы, которые были куплены к новому учебному году. Все похищенные вещи были найдены сотрудниками полиции в сарае, принадлежащем обвиняемому.

На вора заведено уголовное дело по статье «Кража». После утверждения обвинительного заключения дело направлено районный суд для рассмотрения, по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU