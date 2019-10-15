В Мегино-Кангаласском районе столкнулись автобус и легковушка

СЕГОДНЯ 03:41 2019-10-15T03:41:12+03:00

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В Мегино-Кангаласском районе Якутии произошло ДТП. На автодороге «Амга» столкнулись автобус ПАЗ и легковушка Nissan March.

Из-за столкновения обе машины съехали с дороги. Как выяснилось, водитель Nissan не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, по которой ехал автобус. В результате аварии травмы получили водитель и пассажир легковушки, им назначено амбулаторное лечение.

Женщина получила права пять лет назад, за этот год к административной ответственности не привлекалась. Водитель автобуса имеет трехлетний стаж и за этот год к административной ответственности привлекался два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU