2019-10-15T03:30:18+03:00
Общество

В Якутске приводят в порядок канализационные люки на дорогах

Три люка уже привели в соответствие стандартам, осталось еще три
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Якутске канализационные люки на дорогах приводят в соответствие стандартам. Три люка уже привели в порядок, осталось еще три.

Руководитель МКУ «СЭГХ» Айаал Егинов сообщил, что с 1 по 5 октября МВД «Якутское» направило им шесть предписаний на приведение в соответствие люков, находящихся на дорогах проспекта Ленина, у домов 2, 24, 38, перекрестке с улицей Хабарова и на улице Халтурина.

- На сегодняшний день выполнены работы по приведению в соответствие трех люков на ул. Халтурина, 37/1 и 14/4, а также на проспекте Ленина, 2. На очереди три люка на проспекте Ленина, дома 24, 38 и в районе улицы Хабарова, дом 11А. Срок выполнения назначен до 21 октября, — отметил Айаал Егинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
15 октября в Якутске отключат холодную воду
Один удар плюс два года: в колонии Якутска добавили срок заключенному, напавшему на сотрудника
В Якутии мужчине выписали штраф 200 тысяч рублей за повторное пьяное вождение
Обокрал многодетную семью? Получи срок: в Якутии мужчина вынес вещи пятерых детей
В Мегино-Кангаласском районе столкнулись автобус и легковушка
Переправа Якутск – Нижний Бестях закрывается 16-18 октября
В Якутске отключат холодную воду
В Ленске мать сбитой девочки не стала обращаться в медучреждение и обнаружила ушибы только на следующий день
Якутские пловцы завоевали медали на первенстве Дальнего Востока
Новая котельная заработала в Оймяконе
Руководитель Агентства земельных отношений Якутска ответит на вопросы граждан в прямом эфире
Новая творческая мастерская для детей инвалидов открылась в Вилюйском районе
Завтра на двух улицах Якутска начнется укладка асфальта
Жители трех якутских сел получили высокоскоростной интернет
«Якутскэкосети» вывезли 580 кубов мусора с несанкционированной свалки
Чистой воде – быть: в Усть-Алданском районе к 2020 году построят канализационные очистные сооружения
Стало известно, когда откроются переправы в Якутии
Якутские аграрии завевали 44 медали на московской выставке «Золотая осень»
В Якутске запустят электронные табло на автобусных остановках
Пенсионера из Якутии ограбили незнакомцы: мужчина сам пригласил их к себе домой
В Мохсоголлохе в пожаре погибла женщина
14 октября – День флага Якутии
В Якутске ограбили девушку…из автомобиля