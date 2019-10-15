В Якутске приводят в порядок канализационные люки на дорогах

СЕГОДНЯ 03:30 2019-10-15T03:30:18+03:00

Три люка уже привели в соответствие стандартам, осталось еще три

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В Якутске канализационные люки на дорогах приводят в соответствие стандартам. Три люка уже привели в порядок, осталось еще три.

Руководитель МКУ «СЭГХ» Айаал Егинов сообщил, что с 1 по 5 октября МВД «Якутское» направило им шесть предписаний на приведение в соответствие люков, находящихся на дорогах проспекта Ленина, у домов 2, 24, 38, перекрестке с улицей Хабарова и на улице Халтурина.

- На сегодняшний день выполнены работы по приведению в соответствие трех люков на ул. Халтурина, 37/1 и 14/4, а также на проспекте Ленина, 2. На очереди три люка на проспекте Ленина, дома 24, 38 и в районе улицы Хабарова, дом 11А. Срок выполнения назначен до 21 октября, — отметил Айаал Егинов.

ИСТОЧНИК KP.RU