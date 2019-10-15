Переправа Якутск – Нижний Бестях закрывается 16-18 октября
В этих же числах перестанут ходить паромы по маршруту Кангаласы – Соттинцы
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На реке Лене по маршруту Кангалассы — Соттинцы закрытие переправы ожидается 16-18 октября, в этих же числах перестанут плыть паромы и по направлению Якутск — Нижний Бестях. На реке Алдан 14-15 октября.
Вне сроков навигации на паромной переправе Якутск — Нижний Бестях будут работать суда в сопровождении тяжелых буксиров. Когда лед станет устойчивым планируется организация перевозки грузов по маршруту Жатай — Техтюр с сопровождением ледокола «Капитан Бабичев» ПАО «ЛОРП».
ИСТОЧНИК KP.RU