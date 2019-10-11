В Якутске у юбилярши украли подаренные деньги
Жительница Якутска решила отпраздновать свой юбилей – 70 лет. В подарок она попросила своих гостей преподнести ей деньги, часть из которых должны были пойти на ремонт автомобиля.
Во время празднования в одном из ресторанов города один из приглашенных незаметно вытащил из конвертов 21 тысячу рублей, которые потратил в тот же вечер, решив продолжить банкет. Под утро мужчина заехал к имениннице домой, под предлогом переодеться и незаметно похитил еще 24 тысячи рублей.
По подозрению в краже полицейские задержали безработного 36-летнего уроженца Амгинского улуса, ранее судимого за кражу.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU