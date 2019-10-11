2019-10-11T04:02:05+03:00
Происшествия

В Якутске у юбилярши украли подаренные деньги

Грабителем оказался гость праздника
Ольга Донская
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Жительница Якутска решила отпраздновать свой юбилей – 70 лет. В подарок она попросила своих гостей преподнести ей деньги, часть из которых должны были пойти на ремонт автомобиля.

Во время празднования в одном из ресторанов города один из приглашенных незаметно вытащил из конвертов 21 тысячу рублей, которые потратил в тот же вечер, решив продолжить банкет. Под утро мужчина заехал к имениннице домой, под предлогом переодеться и незаметно похитил еще 24 тысячи рублей.

По подозрению в краже полицейские задержали безработного 36-летнего уроженца Амгинского улуса, ранее судимого за кражу.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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