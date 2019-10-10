2019-10-10T12:07:53+03:00
Общество

Инклюзивный «Класс научных экспериментов» открылся в Мархе

Проект реализован при поддержке программы «Народный бюджет» на сумму 234 900 рублей
Ольга Донская
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9 октября в культурно-оздоровительном центре «Пульс» микрорайона Марха прошло открытие «Класса научных экспериментов» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект реализован при поддержке программы «Народный бюджет» на сумму 234 900 рублей, также свой вклад вложили спонсоры.

После торжественной части состоялось первое практическое занятие, под руководством профессора. Дети своими глазами увидели интересные опыты, приняли участие в экспериментах, открыли для себя новые границы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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