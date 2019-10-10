В Якутске пройдет Азиатско-Тихоокеанская конференция юных исследователей
С 14 по 20 октября в Якутске пройдет Азиатско-Тихоокеанская конференция юных исследователей (Asia-Pacific Conference of Young Scientists — 2019). Семь предыдущих конференций прошли в Индонезии, на Тайване, в Малайзии, Индии, Непале и Таиланде.
Более 70 обучающихся будут представлять свои научные работы иностранным экспертам и экспертам из Якутии.
Постоянными участниками масштабного мероприятия являются более 30 школ из 26 стран. В Якутск приедут представители 11 стран. Победители конкурса становятся кандидатами на участие во всемирном смотре-конкурсе Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF).
ИСТОЧНИК KP.RU