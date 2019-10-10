На границе двух районов Якутии демонтируют мост
Демонтаж запланирован на 12 октября
-Фото: ЯСИА
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Демонтаж наплавного моста через реку Тюкян на 702 км. ФАД «Вилюй» (граница Верхневилюйского и Нюрбинского районов) запланирован на 12 октября. ГИБДД республики просит автолюбителей запланировать свой маргрут учитывая указанные ограничения.
Когда начнется ледостав до становления ледовой переправы (ориентировочно середина декабря) будет установлен перерыв движения по данным водным преградам.
ИСТОЧНИК KP.RU