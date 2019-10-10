В Якутии в ДТП женщина сломала поясницу

СЕГОДНЯ 08:40 2019-10-10T08:40:28+03:00

Водитель не справилась с управлением и вылетела в кювет

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9 октября произошло ДТП на 52 километре дороги «Колыма» в Мегино-Кангаласском районе Якутии. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado слетел в кювет.

Женщина-водитель получила перелом поясничного позвонка, сейчас она госпитализирована в центральную больницу села Майя. В момент аварии была она и ее пассажирка были пристегнуты ремнями безопасности. Пассажирка не пострадала. Водитель сказала, что на повороте машину резко занесло.

По данным ГИБДД, женщина имеет 12 лет водительского стажа, за текущий год не раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД. В момент ДТП была трезва.

ИСТОЧНИК KP.RU