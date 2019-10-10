Руководитель Жилнадзора Якутии ответит на вопросы в телеэфире

СЕГОДНЯ 06:56 2019-10-10T06:56:08+03:00

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В субботу, 12 октября в 08:40 часов утра, в телевизионном эфире ГТРК «Саха» (Россия-1) выйдет программа «Прямой разговор». В ней примет участие, исполняющий обязанности руководителя управления государственного строительного и жилищного надзора Якутии Влад Пермяков.

На программе он расскажет о решении проблем обманутых дольщиков, об актуальных вопросах долевого строительства, капитальном ремонте многоквартирных домов и с какими жалобами обращаются жители республики в ведомство и как осуществляется жилищный надзор.

Свои вопросы телезрители могут задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру телефона 8 (4112) 32-02-02 в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, будут переданы участнику после программы.

ИСТОЧНИК KP.RU