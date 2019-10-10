2019-10-10T05:51:56+03:00
Происшествия

Еще одного старика обманули мошенники: в Якутске 61-летний мужчина потерял 250 000 рублей

Пострадавшему позвонил лже-сотрудник банка
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В полицию Якутска обратился 61-летний горожанин. Заявитель рассказал, что ему накануне вечером позвонили с неизвестного абонентского номера и представились сотрудником банка.

По словам звонившего, на счету мужчины были замечены подозрительные операции, поэтому он должен перевести свои средства на другой, якобы, специальный банковский счет, чтобы сохранить накопления. Поверив мошеннику, пожилой мужчина испугался и перевел через банкомат более 250 000 рублей. Получив деньги, лже-сотрудник банка перестал выходить на связь. Тогда мужчина понял, что был обманут мобильными аферистами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Якутии пожилые люди смогут найти помощника…через приложение
Аэропорт «Якутск» работает в штатном режиме
В Нерюнгри молодой парень выпал из окна 5 этажа
Якутский электронный проект URAAN номинирован на премию Jager Music Awards-2019
Завтра в Якутске похолодает до минус 2 градусов
В Якутии произошло двойное ДТП по вине пьяного водителя
Школьники из Якутии вырастили бабочку в банке
В одном из районов Якутии нормы ГТО сдали почти 6 тысяч человек
Перевозка пассажиров по реке из Якутска в Олекминск продлена примерно до 12 октября
На Хатын-Юряхском шоссе закончили класть асфальт
Пять семей в Ленске получили ключи от нового жилья
В Мирном будут пастись 10 красных коров
Якутский аэропорт приобрел деайсер – машину для противообледенительной обработки самолетов
В Алданском районе возбуждено уголовное дело на неплательщика алиментов
В Жатае украли бычка и…съели его
В Якутске поставили памятник герою Володе Губину
Глава Якутска обсудила с делегацией Германией вопросы по раздельному сбору мусора
65 якутян выступят на международном турнире по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина
В СВФУ открыли центр телемедицины
Для уборки мусора в Якутске работает 51 единица техники
Руководитель одной из строительных компаний Якутска не платил зарплату больше трех месяцев
Якутское кино вышло в мировой прокат
В Нерюнгри спасли мужчину из-под завала
Новый горно-перерабатывающий комплекс в Якутии 40 тонн серебра
В пожаре в Олекминском районе погибли курицы
Домовитый вор: в Якутии молодой парень украл спортивные маты на санях и утеплил ими свой гараж
Якутские кик-боксеры стали призерами Кубка мира «World Cup Diamond»
Овчарка Арес раскрыла квартирную кражу в Якутске