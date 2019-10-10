Еще одного старика обманули мошенники: в Якутске 61-летний мужчина потерял 250 000 рублей

СЕГОДНЯ 05:51 2019-10-10T05:51:56+03:00

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В полицию Якутска обратился 61-летний горожанин. Заявитель рассказал, что ему накануне вечером позвонили с неизвестного абонентского номера и представились сотрудником банка.

По словам звонившего, на счету мужчины были замечены подозрительные операции, поэтому он должен перевести свои средства на другой, якобы, специальный банковский счет, чтобы сохранить накопления. Поверив мошеннику, пожилой мужчина испугался и перевел через банкомат более 250 000 рублей. Получив деньги, лже-сотрудник банка перестал выходить на связь. Тогда мужчина понял, что был обманут мобильными аферистами.

ИСТОЧНИК KP.RU