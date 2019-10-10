В Якутии пожилые люди смогут найти помощника…через приложение

СЕГОДНЯ 05:30 2019-10-10T05:30:37+03:00

IT-сервис будет доступен всем, кто нуждается в помощи

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В Якутии хотят внедрить IT-сервис для поиска сопровождающего или помощника пожилым людям. Проект обсудили на встрече «Новые решения и подходы по обслуживанию людей старшего поколения».

Основная – это доступность, когда любой сможет в той или иной ситуации обратиться за помощью на дому, либо в сопровождении. Проект предполагает поиск людей, которые готовы посвятить свое свободное время для сопровождения лиц в пожилом и старческом возрасте в больницу, прогулок по парку, проведения лечебно-физкультурных и иных занятий.

ИСТОЧНИК KP.RU