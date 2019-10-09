Перевозка пассажиров по реке из Якутска в Олекминск продлена примерно до 12 октября

СЕГОДНЯ 09:56 2019-10-09T09:56:24+03:00

Дальше будут смотреть по количеству пассажиров и по погодным условиям

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Перевозку пассажиров из Якутска в Олекминск на скоростных судах продлили ориентировочно до 12 октября. Дальше будут смотреть по количеству пассажиров и по погодным условиям.

Ранее телеканал «Якутия 24» передавал, что по заявке администрации района речные пассажирские перевозки из Якутска в Олекминск продлили до 10 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU