Перевозка пассажиров по реке из Якутска в Олекминск продлена примерно до 12 октября
Дальше будут смотреть по количеству пассажиров и по погодным условиям
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Перевозку пассажиров из Якутска в Олекминск на скоростных судах продлили ориентировочно до 12 октября. Дальше будут смотреть по количеству пассажиров и по погодным условиям.
Ранее телеканал «Якутия 24» передавал, что по заявке администрации района речные пассажирские перевозки из Якутска в Олекминск продлили до 10 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU