Глава Якутска обсудила с делегацией Германией вопросы по раздельному сбору мусора
Глава Якутска Сардана Авксентьева обсудила вопрос раздельного сбора мусора с делегацией Генерального консульства Германии. На встрече обсудили вопросы совместного сотрудничества и обмена опытом.
Из-за проблем с экологией власти ФРГ приступили к вопросу раздельного сбора. В первую очередь, было уделено пристальное внимание проработке вопроса, где можно размещать захоронения отходов, с минимальным воздействием на окружающую среду. В данное время Германия идет на пути к тому, чтобы биологические отходы подвергались процессу брожения, в результате которого получился бы газ для обогрева помещений, заправки автомобилей, либо удобрения для применения в сельском хозяйстве.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере обмена опытом между мэрией Якутска и генеральным консульством ФРГ в Новосибирске.
ИСТОЧНИК KP.RU