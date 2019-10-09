Глава Якутска обсудила с делегацией Германией вопросы по раздельному сбору мусора

СЕГОДНЯ 05:37 2019-10-09T05:38:18+03:00

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Глава Якутска Сардана Авксентьева обсудила вопрос раздельного сбора мусора с делегацией Генерального консульства Германии. На встрече обсудили вопросы совместного сотрудничества и обмена опытом.

Из-за проблем с экологией власти ФРГ приступили к вопросу раздельного сбора. В первую очередь, было уделено пристальное внимание проработке вопроса, где можно размещать захоронения отходов, с минимальным воздействием на окружающую среду. В данное время Германия идет на пути к тому, чтобы биологические отходы подвергались процессу брожения, в результате которого получился бы газ для обогрева помещений, заправки автомобилей, либо удобрения для применения в сельском хозяйстве.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере обмена опытом между мэрией Якутска и генеральным консульством ФРГ в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU