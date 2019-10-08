Домовитый вор: в Якутии молодой парень украл спортивные маты на санях и утеплил ими свой гараж

СЕГОДНЯ 10:32 2019-10-08T10:32:32+03:00

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В Кобяйском районе Якутии со склада спорткомплекса украли 39 спортивных матов. Материальный ущерб составил 93 тысячи рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что кражу совершил 24-летний мужчина. Злоумышленник проник в помещение, в котором отсутствовали окна. Парень вынес все спортивные маты, загрузил похищенное на сани и скрылся на снегоходе. По словам подозреваемого, он похитил маты для утепления своего гаража для снегохода. Часть похищенного была изъята сотрудниками полиции. Остальное злоумышленник успел порезать и обшить ими стены гаража.

ИСТОЧНИК KP.RU