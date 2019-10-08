СЕГОДНЯ 07:03 2019-10-08T07:03:45+03:00

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На базе «Парка будущих поколений» в Якутске будет создан современный образовательный центр. Проект вошел в число 26 финалистов акселерационной программы «100 городских лидеров», направленной на поддержку городских сообществ и их инициатив.

При рассмотрении заявок учитывались новизна проекта, эффект от его реализации и возможность тиражирования в других городах России, а также насколько он решает городскую проблему, отвечает ли запросам жителей. Поддержку и сопровождение со стороны Агентства стратегических инициатив финалисты получат в течение 5 лет.

Общественное пространство общей площадью 2,4 га разместится в периметре улиц Ойунского, Петровского, Белинского и Каландаришвили в Якутске. На базе парка будет создан современный образовательный центр, который объединит частные образовательные учреждения, нацеленные на развитие креативных и предпринимательских навыков у детей.

Разработка проектно-сметной документации объекта завершится до конца текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU