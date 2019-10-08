2019-10-08T06:03:17+03:00
Происшествия

10 лет за убийство матери: в Чурапчинском районе вынесли приговор местному жителю

Подсудимый полностью признал свою вину
Ольга Донская
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В Чурапчинском районе Якутии вынесли приговор в отношении 36-летнего жителя села Арылах. Подсудимый убил свою мать.

На заседании было установлено, что в середине января 2019 года, осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с матерью, потому что упрекала его в пьянстве и тунеядстве. Взбесившись горе-сын взял нож и нанес ей ранения в грудь и живот. В результате полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась.

В суде подсудимый свою вину признал полностью. Суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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