2019-10-08T05:52:35+03:00
Здоровье

321 тысяча жителей Якутии получили прививки против гриппа

Это составляет 34% населения
Ольга Донская
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Более 321 тысяч жителей Якутии получили профилактические прививки против гриппа. Это цифра составляет 34% населения.

Во время прививочной кампании вакцину получили более 149 тысяч детей и более 172 тысяч взрослых. Всего в эпидсезоне 2019-2020 годов планируется привить 490 тысяч человек.

За 40 неделю 2019 года в республике показатели заболеваемости находятся ниже эпидемических порогов, рассчитанных на этот период.

ИСТОЧНИК KP.RU

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