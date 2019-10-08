321 тысяча жителей Якутии получили прививки против гриппа
Это составляет 34% населения
-Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Более 321 тысяч жителей Якутии получили профилактические прививки против гриппа. Это цифра составляет 34% населения.
Во время прививочной кампании вакцину получили более 149 тысяч детей и более 172 тысяч взрослых. Всего в эпидсезоне 2019-2020 годов планируется привить 490 тысяч человек.
За 40 неделю 2019 года в республике показатели заболеваемости находятся ниже эпидемических порогов, рассчитанных на этот период.
ИСТОЧНИК KP.RU