Назначен новый руководитель Фонда капремонта Якутии
Об этом объявил министр ЖКХ и энергетики Дмитрий Садовников
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Министр ЖКХ и энергетики республики Дмитрий Садовников представил коллективу Фонда капитального ремонта нового руководителя. Им стал Владимир Ионин.
Владимир работает в сфере строительства и ЖКХ более 12 лет, принимал участие в строительстве более 500 объектов в различных районах республики.
Свою карьеру новый руководитель начал в 1991 году в качестве машиниста бульдозера. С 2013 по 2019 годы работал ООО «Мы строим».
ИСТОЧНИК KP.RU