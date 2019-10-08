Назначен новый руководитель Фонда капремонта Якутии

СЕГОДНЯ 05:46 2019-10-08T05:46:29+03:00

Об этом объявил министр ЖКХ и энергетики Дмитрий Садовников

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Министр ЖКХ и энергетики республики Дмитрий Садовников представил коллективу Фонда капитального ремонта нового руководителя. Им стал Владимир Ионин.

Владимир работает в сфере строительства и ЖКХ более 12 лет, принимал участие в строительстве более 500 объектов в различных районах республики.

Свою карьеру новый руководитель начал в 1991 году в качестве машиниста бульдозера. С 2013 по 2019 годы работал ООО «Мы строим».

ИСТОЧНИК KP.RU