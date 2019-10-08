В олекминском аэропорту размокла взлетно-посадочная полоса

СЕГОДНЯ 05:43 2019-10-08T05:43:01+03:00

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Аэропорт города Олекминска не принимает рейсы из-за размокания взлетно-посадочной полосы, сообщает телеканал «Якутия 24». Аэропорт закрыт с 4 октября, до этого были дожди, в эти дни пошел снег.

Всего задержано четыре рейса авиакомпании «Якутия» из Якутска в Олекминск, также задержаны рейсы из Олекминска в Иркутск.

Олекминск — региональный аэропорт в 5 км к северо-востоку от города Олекминска, имеет грунтовую взлетно-посадочную полосу. Ранее сообщалось, что на реконструкцию аэропорта Олекминска направят 2,7 млрд рублей, а сами работы начнутся с октября этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU