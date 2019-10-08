2019-10-08T05:33:32+03:00
Общество

В селе Сырдах построили мемориал памяти погибшим в Гражданской войне

На территории наслега с 1918 по 1923 годы шли кровопролитные сражения
Ольга Донская
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На территории Тулагино-Кильдямского наслега, в селе Сырдах, прошло торжественное открытие мемориала погибшим в Гражданской войне 1918-1923 годов. Памятник построили при поддержке проекта «Народный бюджет» Окружной администрации Якутска.

Во время гражданской войны в наслеге проходили кровопролитные сражения, особенно в боях пострадало население земли Кильдяма и Тулагино. Новый мемориал поможет воспитать гордость за героические страницы в истории родного края, уважения и признательности к землякам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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