2019-10-08T05:14:14+03:00
Общество

В Якутском торгово-экономическом колледже регулярно нарушали права работников и студентов

Прокуратура выявила множество нарушений
Ольга Донская
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Прокуратура города провела проверку по нарушению прав работников и студентов Якутского торгово-экономического колледжа потребительской кооперации им. К.О. Гаврилова.

Результаты проверки показали многочисленные нарушения: не вовремя выплаченная зарплата и отпускные, отсутствие в трудовых договорах существенных условий, касающихся оплаты труда (не указаны размеры окладов, доплат и т.д), факты подмены трудовых отношений гражданско-правовыми. Также не проводились медицинские осмотры работников, нарушались жилищные права студентов колледжа.

В общежитии проживают люди, которые не являются студентами или сотрудниками колледжа, при этом никаких мер по их выселению не предпринималось.

Для устранения нарушений прокуратура города приняла ряд мер прокурорского реагирования, которые находятся на рассмотрении и контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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