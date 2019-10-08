В Вилюйском районе появятся новые водовозы
В каждый новый КАМАЗ помещается 8 тонн воды
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7 октября в Якутске вручили ключи от новой водовозной спецтехники для обеспечения питьевой водой населенных пунктов вилюйской группы районов. Техника приобретена в рамках программы «Развитие систем водоснабжения вилюйской группы районов на 2019-2024 годы».
Пять новых автоцистерн КамАЗ отправятся в Вилюйск, Нюрбу, Верхневилюйск, Нахаринский наслег и Илимнирский наслег Сунтарского улуса. Емкость каждой машины — 8 тонн воды.
ИСТОЧНИК KP.RU