СЕГОДНЯ 04:25 2019-10-08T04:25:15+03:00

Вне сроков навигации суда будут работать в сопровождении тяжелых буксиров

Изменить размер текста: A A

В Минтрансе Якутии установили примерные сроки завершения работы паромных переправ. Переправа Якутск – Нижний Бестях ориентировочно закроется 16-18 октября.

Закрытие навигации будет зависеть от погодно-климатических условий. По прогнозу устойчивый лед на реках республики ожидается на уровне прошлых лет.

16-18 октября закроется переправа на участках: Кангалассы — Соттинцы, Якутск — Нижний Бестях, на реке Алдан — 12-15 октября и на реке Вилюй — 8-10 октября. Вне сроков навигации на паромной переправе Якутск — Нижний Бестях будут работать суда в сопровождении тяжелых буксиров.

ИСТОЧНИК KP.RU