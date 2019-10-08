2019-10-08T04:25:15+03:00
Общество

Переправа Якутск – Нижний Бестях ориентировочно закроется 16-18 октября

Вне сроков навигации суда будут работать в сопровождении тяжелых буксиров
Ольга Донская
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В Минтрансе Якутии установили примерные сроки завершения работы паромных переправ. Переправа Якутск – Нижний Бестях ориентировочно закроется 16-18 октября.

Закрытие навигации будет зависеть от погодно-климатических условий. По прогнозу устойчивый лед на реках республики ожидается на уровне прошлых лет.

16-18 октября закроется переправа на участках: Кангалассы — Соттинцы, Якутск — Нижний Бестях, на реке Алдан — 12-15 октября и на реке Вилюй — 8-10 октября. Вне сроков навигации на паромной переправе Якутск — Нижний Бестях будут работать суда в сопровождении тяжелых буксиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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