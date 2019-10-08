2019-10-08T03:53:42+03:00
Спорт

16-летний спортсмен из Якутии вызван в сборную страны по большому футболу

Артем Соколов – воспитанник мархинской детской футбольной школы «Пульс»
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

16-летний воспитанник мархинской детской футбольной школы «Пульс», Артем Соколов вызван в юношескую сборную страны по большому футболу. Сейчас Артем играет за московский клуб «Чертаново».

Юноша играет на позиции атакующего полузащитника. В последний раз Transfermarkt оценил якутянина в 100 тысяч евро. Судя по его игре, вряд ли ценник на игрока изменился с июля этого года. Артем провел 7 игр в основном составе и с самого старта, успев забить три гола. В семи играх он провел 96% игровых минут на поле — 604 минуты на поле и 201 минута на гол.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Безымянные: 20 тысяч домов в Якутии не имеют адреса
На базе «Парка будущих поколений» в Якутске будет создан современный образовательный центр
10 лет за убийство матери: в Чурапчинском районе вынесли приговор местному жителю
321 тысяча жителей Якутии получили прививки против гриппа
Назначен новый руководитель Фонда капремонта Якутии
В олекминском аэропорту размокла взлетно-посадочная полоса
В селе Сырдах построили мемориал памяти погибшим в Гражданской войне
В Якутском торгово-экономическом колледже регулярно нарушали права работников и студентов
В Вилюйском районе появятся новые водовозы
Переправа Якутск – Нижний Бестях ориентировочно закроется 16-18 октября
Якутянка вновь попала в число лучших на соревнованиях по бодибилдингу
На Хатын-Юряхском шоссе завершается укладка асфальта
Погода на вторник 8 октября в Якутске
В лесу рядом с Якутском задержаны двое мужчин употреблявших наркотики
Новое "лицо" центральной площади Жатая: новые велодорожки, сухой фонтан и детская площадка
В Якутии предложили создать авиакомпанию с базой в арктическом районе
В Томпонском районе появился новый локальный летний водопровод
Новые кадровые назначения в мэрии Якутска