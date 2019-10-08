16-летний спортсмен из Якутии вызван в сборную страны по большому футболу

СЕГОДНЯ 03:53 2019-10-08T03:53:42+03:00

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16-летний воспитанник мархинской детской футбольной школы «Пульс», Артем Соколов вызван в юношескую сборную страны по большому футболу. Сейчас Артем играет за московский клуб «Чертаново».

Юноша играет на позиции атакующего полузащитника. В последний раз Transfermarkt оценил якутянина в 100 тысяч евро. Судя по его игре, вряд ли ценник на игрока изменился с июля этого года. Артем провел 7 игр в основном составе и с самого старта, успев забить три гола. В семи играх он провел 96% игровых минут на поле — 604 минуты на поле и 201 минута на гол.

ИСТОЧНИК KP.RU