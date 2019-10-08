Якутянка вновь попала в число лучших на соревнованиях по бодибилдингу

СЕГОДНЯ 03:42 2019-10-08T03:42:32+03:00

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6 октября в Санкт-Петербурге прошел чемпионат «Северная Пальмира» Северо-Западного округа. В соревнованиях выступила якутянка Алена Агафонова и завоевала бронзу в категории «Фитнес-модель».

Всего две недели назад Алена в первый раз приняла участие в подобных крупных соревнованиях и сразу стала абсолютной чемпионкой Ленинградской области по бодибилдингу — 2019 в категории «Фит-модель». Впереди у нее чемпионат России, который пройдет 20 октября в Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU