На Хатын-Юряхском шоссе завершается укладка асфальта

СЕГОДНЯ 11:30 2019-10-07T11:30:18+03:00

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Завершается укладка асфальта на Хатын-Юряхском шоссе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В понедельник, 7 октября, по словам подрядчика СУ-5 «Дорисс», два участка асфальтирования со стороны Вилюйского тракта и улицы Курнатовского достигнут стыка первым слоем асфальтового покрытия. Так, весь объект на протяжении 4 км 800 метров будет асфальтирован, останется уложить второй слой асфальта на участке 500 метров. Параллельно на объекте ведется монтаж бордюрного камня.

ИСТОЧНИК KP.RU