Новое "лицо" центральной площади Жатая: новые велодорожки, сухой фонтан и детская площадка
В 2020 году жителя поселка Жатай смогут проводить время на обновленной главной площади. Территорию поделили на несколько зон для отдыха и развлечения жителей.
Работы должны закончиться к концу этого года. На площади будет центральная зона, зона мемориала, спортивная, детская площадка и тихая зона. В центре
заработает сухой фонтан, а рядом можно будет организовать торговые ряды для проведения ярмарок, открытия кофеен и open-маркетов. Все зоны будут в едином ландшафтно-композиционном стиле – в образе зеленых островов с деревьями и кустарниками, связанных между собой пешеходными маршрутами.
ИСТОЧНИК KP.RU