2019-10-07T10:31:01+03:00
Общество

Новое "лицо" центральной площади Жатая: новые велодорожки, сухой фонтан и детская площадка

Обновления пройдут в рамках программы «Комфортная городская среда»
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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В 2020 году жителя поселка Жатай смогут проводить время на обновленной главной площади. Территорию поделили на несколько зон для отдыха и развлечения жителей.

Работы должны закончиться к концу этого года. На площади будет центральная зона, зона мемориала, спортивная, детская площадка и тихая зона. В центре

заработает сухой фонтан, а рядом можно будет организовать торговые ряды для проведения ярмарок, открытия кофеен и open-маркетов. Все зоны будут в едином ландшафтно-композиционном стиле – в образе зеленых островов с деревьями и кустарниками, связанных между собой пешеходными маршрутами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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