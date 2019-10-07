В Якутии предложили создать авиакомпанию с базой в арктическом районе
Об этом сообщил председатель Ассоциации малой авиации республики Иван Лувкин
-Фото: ЯСИА
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Председатель Ассоциации малой авиации Якутии Иван Лукин предложил создать авиакомпанию с базой в одном из арктических районов республики. Об этом он заявил во время встречи с министром по развитию Арктики и делам народов Севера Владимиром Черноградским.
Ассоциация предлагает создать авиакомпанию с базой в одном из Арктических районов, главной целью которой станут внутрирайонные перевозки. Если проект будет поддержан и реализован, то с учетом субсидии от правительства республики, стоимость билетов будет существенно ниже.
ИСТОЧНИК KP.RU