2019-10-07T09:06:38+03:00
Общество

В Томпонском районе появился новый локальный летний водопровод

В наслеге будет своя система очищенной питьевой воды
Ольга Донская
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В селе Кэскил Сасыльского наслега Томпонского района Якутии открыли новый локальный летний водопровод. Теперь в наслеге есть своя система очищенной питьевой воды.

Строительство финансируется по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2021годы». В этом году по плану будут введены 6 локальных водопроводов. Это второй объект в наслеге, введенный в этом году по федеральной программе - в апреле открылся фельдшерско-акушерский пункт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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