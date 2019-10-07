2019-10-07T08:28:34+03:00
Общество

В некоторых районах Якутии закрыта навигация для маломерных судов

В случае выхода на воду, хозяев лодок ждет административная ответственность
Ольга Донская
Поделиться:
--Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

С 5 октября в Якутии закрыли навигацию для маломерных судов, используемых в некоммерческих целях в Нижнеколымском, Среднеколымском, Верхнеколымском, Мирнинском, Сунтарском, Нюрбинском, Верхневилюйском, Вилюйском, Нерюнгринском районах.

С 10 октября навигация будет закрыта для Алданского, Усть-Майского, Таттинского, Усть-Алданского, Томпонского, Горного, Амгинского, Чурапчинского, Кобяйского, Ленского, Олекминского, Намского, Хангаласского, Мегино-Кангаласского районах, в городе Якутске, поселке Жатай. В случае выхода маломерных судов на водные объекты с момента закрытия навигации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Жатае построят новые велодорожки, сухой фонтан и детская площадка
В Якутии предложили создать авиакомпанию с базой в арктическом районе
В Томпонском районе появился новый локальный летний водопровод
Новые кадровые назначения в мэрии Якутска
В Нерюнгри приостановил работу аэропорт
Объем перевозок грузов компании «Железные дороги Якутии» вырос на 33%
Началась подготовка к Зимним играм Якутии
В Якутии мужчина украл 10 килограмм голубики
По улице Петра Алексеева в Якутске возобновлено движение автобусных маршрутов
В День уголовного розыска в Якутске наградили лучших оперуполномоченных
В Якутске открылся Дом научной коллаборации
Причиной ЧП с SSJ-100 авиакомпании «Якутия» в аэропорту Певека стали сложные погодные условия
В Мирном погиб школьник
Виктор Рассадин стал капитаном сборной Якутии по вольной борьбе на Международном турнире памяти Дмитрия Коркина
В Якутии паром с 40 пассажирами сель на мель
В Верхневилюйске мотоцикл столкнулся с автомобилем
Авиакомпанию «Полярные авиалинии» поблагодарили за участие в тушении пожаров
Якутянка наживилась на «аренде» чужого частного дома
Разъяренный пенсионер разбил окно в автомобиле в Якутске
Школьники одной из школ Якутска убрались в сквере «Журавли над Ильменем»
Жители Якутска повредили свежеуложенный асфальт
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Горном районе Якутии
«Сухой» снова выкатился за пределы полосы: самолет летел из Якутии