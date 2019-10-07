В некоторых районах Якутии закрыта навигация для маломерных судов

СЕГОДНЯ 08:28 2019-10-07T08:28:34+03:00

В случае выхода на воду, хозяев лодок ждет административная ответственность

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С 5 октября в Якутии закрыли навигацию для маломерных судов, используемых в некоммерческих целях в Нижнеколымском, Среднеколымском, Верхнеколымском, Мирнинском, Сунтарском, Нюрбинском, Верхневилюйском, Вилюйском, Нерюнгринском районах.

С 10 октября навигация будет закрыта для Алданского, Усть-Майского, Таттинского, Усть-Алданского, Томпонского, Горного, Амгинского, Чурапчинского, Кобяйского, Ленского, Олекминского, Намского, Хангаласского, Мегино-Кангаласского районах, в городе Якутске, поселке Жатай. В случае выхода маломерных судов на водные объекты с момента закрытия навигации.

ИСТОЧНИК KP.RU