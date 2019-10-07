В Нерюнгри приостановил работу аэропорт
Причина задержки рейсов непогода
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Аэропорт в якутском городе Нерюнгри временно перестал принимать самолеты из-за неблагоприятных погодных условий. Предварительно, ограничение введено до 14:00 часов по местному времени.
В данный момент задержаны рейсы: Якутск — Нерюнгри авиакомпании «Якутия», который должен был вылететь из Якутска в 09:55 по местному времени (03:55 мск) и Иркутск — Нерюнгри авиакомпании «ИрАэро». Самолет «ИрАэро» совершил посадку на запасном аэродроме в Якутске.
ИСТОЧНИК KP.RU