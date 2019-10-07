Объем перевозок грузов компании «Железные дороги Якутии» вырос на 33%

СЕГОДНЯ 05:52 2019-10-07T05:52:10+03:00

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За 9 месяцев 2019 года объем перевозок грузов ЖДЯ по железной дороге Нерюнгри-Пассажирская – Нижний Бестях составил 5,37 млн тонн. Это на 33 % больше, чем за этот же период прошлого года.

Почти по всем основным группам отмечен рост перевозок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, угля перевезено на 45% больше, продовольственных грузов на 34%, контейнерных грузов на 5%, нефтепродуктов на 22% и прочих грузов на 6%.

Общий грузооборот составил 802,3 млн тонно-километров, что на 25% выше чем в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU