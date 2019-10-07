Началась подготовка к Зимним играм Якутии

СЕГОДНЯ 04:51 2019-10-07T04:51:13+03:00

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IV Республиканская спартакиада по зимним видам спорта пройдет в Алдане и Нерюнгри в марте 2020 года. Предварительно в программу соревнований включены 10 видов спорта: лыжные гонки, биатлон, спортивное ориентирование на лыжах, хоккей, шорт-трек, горнолыжный спорт, сноуборд, северное троеборье и зимнее многоборье, а также фигурное катание.

Команды будут разделены на четыре группы, в составах сборных допускается участие спортсменов-контрактников из числа уроженцев республики, но не более 10 человек на команду. Согласно положению, один спортсмен может участвовать не более чем в двух видах программы Спартакиады.

ИСТОЧНИК KP.RU