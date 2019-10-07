По улице Петра Алексеева в Якутске возобновлено движение автобусных маршрутов

СЕГОДНЯ 03:35 2019-10-07T03:35:59+03:00

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В Якутске возобновлено движение автобусных маршрутов №5, 6, 25, 35 по улице Петра Алексеева. Кроме этой дороги, на улице Красильникова начал свое привычное движение маршрут №16.

Автобусы № 5, 6, 25, 35 будут ездить по схеме, а дальше по маршруту следования. Проезд открылся из-за частичного завершения капитального ремонта дорожного полотна.

ИСТОЧНИК KP.RU