По улице Петра Алексеева в Якутске возобновлено движение автобусных маршрутов
Капитальный ремонт дорог частично завершен
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В Якутске возобновлено движение автобусных маршрутов №5, 6, 25, 35 по улице Петра Алексеева. Кроме этой дороги, на улице Красильникова начал свое привычное движение маршрут №16.
Автобусы № 5, 6, 25, 35 будут ездить по схеме, а дальше по маршруту следования. Проезд открылся из-за частичного завершения капитального ремонта дорожного полотна.
ИСТОЧНИК KP.RU