2019-10-07T03:35:59+03:00
Общество

По улице Петра Алексеева в Якутске возобновлено движение автобусных маршрутов

Капитальный ремонт дорог частично завершен
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Якутске возобновлено движение автобусных маршрутов №5, 6, 25, 35 по улице Петра Алексеева. Кроме этой дороги, на улице Красильникова начал свое привычное движение маршрут №16.

Автобусы № 5, 6, 25, 35 будут ездить по схеме, а дальше по маршруту следования. Проезд открылся из-за частичного завершения капитального ремонта дорожного полотна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Жатае построят новые велодорожки, сухой фонтан и детскую площадку
В Якутии предложили создать авиакомпанию с базой в арктическом районе
В Томпонском районе появился новый локальный летний водопровод
Новые кадровые назначения в мэрии Якутска
В некоторых районах Якутии закрыта навигация для маломерных судов
В Нерюнгри приостановил работу аэропорт
Объем перевозок грузов компании «Железные дороги Якутии» вырос на 33%
Началась подготовка к Зимним играм Якутии
В Якутии мужчина украл 10 килограмм голубики
В День уголовного розыска в Якутске наградили лучших оперуполномоченных
В Якутске открылся Дом научной коллаборации
Причиной ЧП с SSJ-100 авиакомпании «Якутия» в аэропорту Певека стали сложные погодные условия
В Мирном погиб школьник
Виктор Рассадин стал капитаном сборной Якутии по вольной борьбе на Международном турнире памяти Дмитрия Коркина
В Якутии паром с 40 пассажирами сель на мель
В Верхневилюйске мотоцикл столкнулся с автомобилем
Авиакомпанию «Полярные авиалинии» поблагодарили за участие в тушении пожаров
Якутянка наживилась на «аренде» чужого частного дома
Разъяренный пенсионер разбил окно в автомобиле в Якутске
Школьники одной из школ Якутска убрались в сквере «Журавли над Ильменем»
Жители Якутска повредили свежеуложенный асфальт
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Горном районе Якутии
«Сухой» снова выкатился за пределы полосы: самолет летел из Якутии