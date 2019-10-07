2019-10-07T03:05:25+03:00
Общество

В Якутске открылся Дом научной коллаборации

Объект создан в рамках регпроекта «Успех каждого ребенка»
Ольга Донская
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В Якутске открыли Дом научной коллаборации имени Н. Соломонова. Объект создан в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Дом научной коллаборации – это лекторий в котором будут проходить занятия по приоритетным направлениям науки и образования, например, по биотехнологии, генной инженерии, машинному обучению и ИТ направлению. Директором центра стала Прасковья Никифорова.

Кроме обычных занятий в Доме научной коллаборации будут проходить различные конференции, хакатоны, открытые лекции, мастер-классы для детей и их родителей. В функциональных зонах есть коворкинг-центр, лекторий на 25 рабочих мест, компьютерная и шахматная зона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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