Причиной ЧП с SSJ-100 авиакомпании «Якутия» в аэропорту Певека стали сложные погодные условия

СЕГОДНЯ 13:27 2019-10-05T13:27:12+03:00

SSJ-100, выполнявший рейс №9743 по маршруту Якутск – Певек, после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Специальная комиссия для расследования произошедшего не может вылететь на место из-за плохих метеоусловий

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Причиной ЧП с самолетом авиакомпании «Якутия» в аэропорту Певека стали сложные погодные условия. 3 октября 2019 года SSJ-100, выполнявший рейс №9743 по маршруту Якутск – Певек, после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

На борту находились 72 пассажира и 6 членов экипажа, никто не пострадал. Пассажиров сняли с самолета в штатном режиме.

Как сообщили «КП в Якутии» в пресс-службе авиакомпании, возможной причиной случившегося стали погодные условия, связанные со снежными осадками. «Воздушное судно не претерпело никаких повреждений, отвечает всем требованиям безопасности для его дальнейшей эксплуатации. Ввод самолета в строй не потребует финансовых затрат от авиакомпании», - подчеркнули в представительстве перевозчика.

Создана специальная комиссия для расследования произошедшего, которая пока не может вылететь в Певек из-за плохих метеоусловий.

Следующий рейс судно выполнит, когда завершится работа комиссии. Самолет авиакомпания «Якутия» взяла в операционный лизинг на 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU