В Мирном погиб школьник
Следователи проводят проверку
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3 октября в Мирном погиб школьник. Об этом сообщает YakutiaDaily со ссылкой на старшего помощник руководителя СУ СК России по Якутии по взаимодействию со СМИ Надежду Дворецкую.
Следователь проводит процессуальную проверку, в ходе которой будут установлены причины смерти и обстоятельства случившегося.
Есть информация, что школьник умер после того, как нанюхался газа из баллончика. Отмечается, что это не первый в республике случай гибели ребенка после отравления пропаном.
ИСТОЧНИК KP.RU