СЕГОДНЯ 10:11 2019-10-04T10:11:08+03:00

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3 октября в Мирном погиб школьник. Об этом сообщает YakutiaDaily со ссылкой на старшего помощник руководителя СУ СК России по Якутии по взаимодействию со СМИ Надежду Дворецкую.

Следователь проводит процессуальную проверку, в ходе которой будут установлены причины смерти и обстоятельства случившегося.

Есть информация, что школьник умер после того, как нанюхался газа из баллончика. Отмечается, что это не первый в республике случай гибели ребенка после отравления пропаном.

ИСТОЧНИК KP.RU