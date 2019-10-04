Виктор Рассадин стал капитаном сборной Якутии по вольной борьбе на Международном турнире памяти Дмитрия Коркина

СЕГОДНЯ 10:05 2019-10-04T10:05:34+03:00

На турнире выступят более 80 спортсменов

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Борец Виктор Рассадин стал капитаном сборной Якутии на Международном турнире памяти Дмитрия Коркина. Всего на соревнованиях примут участие более 80 спортсменов с разных уголков мира.

На ковер выйдут призеры чемпионатов России — Арыйаан Тютрин, Михаил Иванов и Дмитрий Аксенов, обладатель полного комплекта медалей Гран-при «Дмитрий Коркин» Герман Устинов, финалисты турнира Эдуард Григорьев и Дьулустан Булатов, победители международных турниров Тимур Николаев, Петр Павлов, чемпионы и призеры всероссийских соревнований Федор Постников, Семен Владимиров, Иван Ефремов, Ньургун Сергин, Айсен Потапов и другие лидеры сборной республики.

ИСТОЧНИК KP.RU