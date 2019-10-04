Виктор Рассадин стал капитаном сборной Якутии по вольной борьбе на Международном турнире памяти Дмитрия Коркина
Борец Виктор Рассадин стал капитаном сборной Якутии на Международном турнире памяти Дмитрия Коркина. Всего на соревнованиях примут участие более 80 спортсменов с разных уголков мира.
На ковер выйдут призеры чемпионатов России — Арыйаан Тютрин, Михаил Иванов и Дмитрий Аксенов, обладатель полного комплекта медалей Гран-при «Дмитрий Коркин» Герман Устинов, финалисты турнира Эдуард Григорьев и Дьулустан Булатов, победители международных турниров Тимур Николаев, Петр Павлов, чемпионы и призеры всероссийских соревнований Федор Постников, Семен Владимиров, Иван Ефремов, Ньургун Сергин, Айсен Потапов и другие лидеры сборной республики.
ИСТОЧНИК KP.RU