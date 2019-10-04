В Верхневилюйске мотоцикл столкнулся с автомобилем
Мотоциклист был пьян
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В Верхневилюйске столкнулись автомобиль LADA Largus и мотоцикл Kaitong Motors. Медицинское освидетельствование показало, что водитель мотоцикла был пьян.
Из-за аварии мотоциклист был госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы. Мужчина признался, что перед поездкой вместе со своим братом употребил пол-литра водки. В отношении нарушителя составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения, отсутствие полиса ОСАГО и мотошлема.
ИСТОЧНИК KP.RU