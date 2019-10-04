2019-10-04T05:18:34+03:00
Общество

Авиакомпанию «Полярные авиалинии» поблагодарили за участие в тушении пожаров

Также грамотами были отмечены командиры воздушных судов Также грамотами были отмечены командиры воздушных судов
Ольга Донская
Поделиться:
--Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

Руководитель Якутской базы авиационной охраны лесов Владимир Леонов поблагодарил коллектив авиакомпании «Полярные авиалинии» за помощь в тушении и обнаружении лесных пожаров. Также грамотами были отмечены командиры воздушных судов.

С конца мая почти каждый день экипажи авиакомпании участвовали в патрулировании территорий для определения очагов возгорания, переброске групп десантников-пожарных и тушении пожаров.

С начала сезона вертолеты Ми-8, самолеты Tundra Da-40 и Ан-2 выполнили более 150 рейсов в Нюрбинском, Кобяйском, Вилюйском, Олекминском, Среднеколымском районах и в заречных группах. Большинство вылетов были совершены из аэропорта «Маган» и Нюрбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24