Авиакомпанию «Полярные авиалинии» поблагодарили за участие в тушении пожаров

СЕГОДНЯ 05:18 2019-10-04T05:18:34+03:00

Также грамотами были отмечены командиры воздушных судов Также грамотами были отмечены командиры воздушных судов

Изменить размер текста: A A

Руководитель Якутской базы авиационной охраны лесов Владимир Леонов поблагодарил коллектив авиакомпании «Полярные авиалинии» за помощь в тушении и обнаружении лесных пожаров. Также грамотами были отмечены командиры воздушных судов.

С конца мая почти каждый день экипажи авиакомпании участвовали в патрулировании территорий для определения очагов возгорания, переброске групп десантников-пожарных и тушении пожаров.

С начала сезона вертолеты Ми-8, самолеты Tundra Da-40 и Ан-2 выполнили более 150 рейсов в Нюрбинском, Кобяйском, Вилюйском, Олекминском, Среднеколымском районах и в заречных группах. Большинство вылетов были совершены из аэропорта «Маган» и Нюрбы.

ИСТОЧНИК KP.RU