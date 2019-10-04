Авиакомпанию «Полярные авиалинии» поблагодарили за участие в тушении пожаров
Руководитель Якутской базы авиационной охраны лесов Владимир Леонов поблагодарил коллектив авиакомпании «Полярные авиалинии» за помощь в тушении и обнаружении лесных пожаров. Также грамотами были отмечены командиры воздушных судов.
С конца мая почти каждый день экипажи авиакомпании участвовали в патрулировании территорий для определения очагов возгорания, переброске групп десантников-пожарных и тушении пожаров.
С начала сезона вертолеты Ми-8, самолеты Tundra Da-40 и Ан-2 выполнили более 150 рейсов в Нюрбинском, Кобяйском, Вилюйском, Олекминском, Среднеколымском районах и в заречных группах. Большинство вылетов были совершены из аэропорта «Маган» и Нюрбы.
ИСТОЧНИК KP.RU