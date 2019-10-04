Разъяренный пенсионер разбил окно в автомобиле в Якутске
64-летний мужчина орудовал камнем
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В Якутске 64-летний пенсионер разбил лобовое стекло чужого автомобиля. Причиной этого стала вспышка гнева во время ссоры.
Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проходил мимо машины Toyota Town Ace и в какой-то момент начал ругаться с водителем автомобиля. В ходе словесной перепалки пожилой мужчина поднял с земли камень и бросил его в лобовое стекло автомашины, а затем поспешно скрылся с места происшествия.
Возбуждено уголовное дело «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
ИСТОЧНИК KP.RU