2019-10-04T05:06:23+03:00
Происшествия

Разъяренный пенсионер разбил окно в автомобиле в Якутске

64-летний мужчина орудовал камнем
Ольга Донская
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В Якутске 64-летний пенсионер разбил лобовое стекло чужого автомобиля. Причиной этого стала вспышка гнева во время ссоры.

Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проходил мимо машины Toyota Town Ace и в какой-то момент начал ругаться с водителем автомобиля. В ходе словесной перепалки пожилой мужчина поднял с земли камень и бросил его в лобовое стекло автомашины, а затем поспешно скрылся с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

ИСТОЧНИК KP.RU

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